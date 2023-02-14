Сирне печиво у формі трикутників. Рецепт
Пропонуємо рецепт дуже смачного та простого в приготуванні сирного печива у формі трикутників
Інгредієнти (орієнтовно на 25 штук печива):
- Сир - 250 г
- 100 г вершкового масла
- 150/180 г борошна
- Цукор - 3/4 столові ложки
- Півтори чайної ложки розпушувача
- Дрібка солі
Приготування:
- Сир з дрібкою солі розминаємо до стану однорідної маси (щоб не залишилось грудочок)
- Додаємо розтоплене вершкове масло
- Перемішуємо
- Додаємо борошно через сито
- Додаємо розпушувач через сито
- Замішуємо тісто і робимо з нього кулю
- Ховаємо на годину тісто в холодильник
- Далі витягуємо кульку з тіста, щоб нагрівати її до кімнатної температури
- Наступним етапом розкачуємо тісто (товщина до 3 мм) на рівній поверхні, що посипана борошном
- Кулінарним кільцем нарізаємо з тіста кружечки (10 см в діаметрі)
- Далі кожне кружальце одним боком кладемо в блюдце з цукром
- Згортаємо його навпіл зацукрованою стороною всередину
- Далі знову один бік вже половини кружальця кладемо в цукор
- І так само згортаємо цукровою стороною всередину
- Злегка приминаємо наші четвертинки печива
- І ще раз посипаємо цукром з одного боку
- Викладаємо наші трикутники на деко цукром вгору
- Деко заздалегідь застеляємо папером для випікання
- Ставимо деко в розігріту духовку (до 200°)
- Випікаємо 25 хвилин до золотистої скоринки
- Витягаємо деко з духовки
- Перекладаємо сирні трикутнички в тарілку
- Даємо смаколику охолонути
- Сирне печиво у формі трикутників готове (в охолодженому виді)
- Подаємо десерт до столу
Смачного!
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