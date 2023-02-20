Сирний суп з куркою. Рецепт
Сьогодні ми рекомендуємо ніжний сирний суп с куркою
Інгредієнти (орієнтовно на 6 порцій):
- 500 г курячого філе
- 200 г плавленого сира
- 400 г картоплі
- Цибуля ріпчаста - 150 г
- 180 г моркви
- Вершкове масло - 30 г
- Сіль (на ваш смак)
- Перець мелений чорний (на ваш смак)
- Зелень (на ваш смак)
Рецепт приготування:
- Миємо філе курки
- Ріжемо філе на маленькі шматочки
- Кладемо в каструлю
- Заливаємо холодною водою
- Ставимо на вогонь
- Доводимо до кипіння
- Варимо на малому вогні (приблизно півгодини)
- Поки вариться курка:
- Чистимо картоплю, миємо, ріжемо на шматочки
- Чистимо моркву, миємо, нарізаємо соломкою
- Чистимо цибулю, миємо, нарізаємо кубиками
- Додаємо в каструлю картоплю
- Варимо на малому вогні (15 хвилин)
- Розігріваємо сковорідку
- Додаємо в сковорідку вершкове масло
- Доводимо масло до гарячого стану
- Закладаємо в сковорідку цибулю та моркву
- Тушкуємо на малому вогні 3-4 хвилини (помішуючи)
- Засипаємо в каструлю засмажку з сковорідки
- Солимо й перчимо
- Варимо ще 4-5 хвилини
- Нарізаємо плавлений сир маленькими шматочками
- Промиваємо зелень та дрібно її січемо
- Додаємо в суп плавлений сир
- Додаємо в суп зелень
- Перемішуємо
- Наш сирний суп з куркою готовий!
Лайфхак: подавати до столу сирний суп рекомендовано з дрібненькими квадратиками сухарів, які посипають зверху.
Смачного!
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