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Сироп від кашлю призвів до смерті близько 300 дітей в деяких країнах. В чому саме криється небезпека

10 жовтня, 2023 вiвторок
11:07
Здоров'я Сироп від кашлю

Індонезійські та індійські компанії додавали у сироп від кашлю небезпечний інгредієнт, який призводить до смерті: ВООЗ повідомляє про невтішні висновки

Важливо бути обережним при використанні будь-яких ліків, особливо, коли це стосується дітей. Рекомендується консультуватися з лікарем перед тим, як давати будь-які ліки дитині, щоб уникнути можливих проблем і вибрати оптимальний засіб відповідно до віку та стану здоров'я дитини.

Всесвітня організація охорони здоров'я, виявила зв'язок смертельних випадків дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані із споживанням сиропів від кашлю. Сиропи від кашлю, які призвели до летальних випадків, були навіть безрецептурними.

Першими зареєстрованими випадками смертей від сиропу були 66 дітей у Гамбії ще влітку 2022 року. Згодом, стало відомо про смерті дітей від гострої ниркової недостатності в Індонезії та Узбекистані, загальна кількість летальних випадків зросла до майже 300. Однак, експерти зазначають, що це можуть бути не кінцеві цифри. "Коли трапляються подібні випадки, [те, що ми знаємо], є вершиною айсберга, а це означає, що жертв може бути значно більше", — повідомив BBC Indonesia епідеміолог з Університету Гріффіта, Дікі Будіман. Розслідування також поширилось на такі країни – Камбоджу, Сенегал, Філіппіни та Східний Тиморі, де ці препарати могли бути в продажу. 

Сьогодні ВООЗ розглядає доцільність вживання сиропів від кашлю для маленьких дітей у зв'язку з тим, що існують невирішені питання, щодо безпеки деяких складників цих препаратів.

Фото: Freepik

В чому криється небезпека сиропу від кашлю

За даними Reuters, індійський виробник Marion Biotec закупив у Maya Chemtech India речовину - пропіленгліколь (PG). Компанія постачальник не має дозвільних документів у сфері фармацевтичних матеріалів і вони «торгують лише промисловими матеріалами». До того ж, анонімний інформатор зазначив, що компанія у Maya Chemtech India не має даних для яких цілей було закуплено речовину.

Пропіленгліколь використовується в різних галузях промисловості через свої фізичні та хімічні властивості, у ролі розчинника, антифриза, герметизатора тощо. Також, його дійсно використовують медичних цілях, оскільки він вважається менш токсичним порівняно з іншими гліколями, але в дуже малих дозуваннях.

Діетиленгліколь (DEG) і етиленгліколь (EG) — це токсичні речовини, які є небезпечними для організму людини. Вони можуть викликати серйозні отруєння. Їхні токсичні властивості призводять до ураження нирок, нервової системи та інших органів. У великих дозах, призводять до летального випадку, особливо якщо отруєння не виявлено та не лікується вчасно.

У дослідженнях міністерства охорони здоров’я Узбекистану було виявлено, що сиропи від кашлю виробника Marion Biotec містили надмірну кількість (DEG) і (EG), які не призначені для вживання людиною. Тоді, ВООЗ висунула теорію про те, що недобросовісні виробники стали підмішувати більш дешеві токсичні гліколі, коли у 2021 році ціни на пропіленгліколь підскочили. "Деякі сиропи, які вживали діти з гострою нирковою недостатністю віком до п'яти років, як було доведено, містили етиленгліколь та діетиленгліколь. Цих речовин там не повинно було бути або могло бути у дуже малій кількості", — наголосив Буді Гунаді Садікін, керівник МОЗ Індонезії.

Виробники та ліки, яких варто остерігатися

Станом на зараз, ВООЗ має дані, щодо низки індонезійських та індійських компаній, що виробляли небезпечні сиропи. Проте виробники утримуються від коментарів про розслідування або взагалі заперечують використання небезпечних складників у своїх препаратах.

Восени 2022 року ВООЗ попередили, щодо небезпеки яку несуть сиропи: Magrip N Cold Syrop, Promethazine Oral Solution, Makoff Baby Cough Syrop, Kofexmalin Baby Cough Syrop, від виробників Maiden Pharmaceuticals та Marion Biotech.

Згодом, їх список поповнили ще чотири індонезійські компанії: Yarindo Farmatama, PT AFI Farma, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex.

Заводи Maiden і Marion припинили виробництво. Однак, наразі компанія Maiden робить спроби відновити випуск препаратів. Це відбувається після того, як у грудні індійський уряд заявив, що результати тестувань не виявили жодних проблем з якістю продукції – повідомляє інформагентство Конкурент.

Фото: Freepik

Індійські медичні препарати

Сьогодні, Індія є потужним постачальником медичних препаратів та вакцин на світовий ринок. Однак, їх безпека і ефективність може варіюватися в залежності від конкретного виробника і продукту. Індія виробляє велику кількість генеричних лікарських засобів (непатентованих препаратів, дженериків), які продаються як в самій країні, так і на експорт. Органи контролю, такі як Центральне Управління Контролю Лікарських Засобів (CDSCO) та Державне Управління Контролю Наркотиків (SDCA), забезпечують виконання стандартів та вимог.

Проте іноді виникають проблеми, пов'язані з невідповідністю стандартів якості, фальсифікацією та іншими порушеннями. Ці питання можуть виникати через великий обсяг виробництва та дефіцит інспекційних ресурсів. Також, міжнародні дослідження та розслідування іноді висувають питання щодо якості окремих партій препаратів. Відповідно до даних ВООЗ, Індія вважається однією з країн-лідерів за обсягом виробництва фальсифікованих препаратів, на неї припадає 35% підробок фармацевтичної продукції.

Українська Державна служба лікарських засобів ставить фармацевтичні засоби з Індії або із Південно-Східної Азії, на перше місце серед найбільш неякісних. Тому, дбайте про своє здоров’я та здоров’я дітей, дотримуйтеся рекомендацій лікаря. Якщо маєте сумніви, звертайтеся до визнаних медичних джерел та рейтингів фармацевтичних компаній, щоб переконатися в якості конкретного препарату.

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