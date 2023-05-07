Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 7 травня відвідав на передньому краї фронту українські частини та підрозділи
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, які стримують агресора на передньому краї.
Під час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом!
"Піхота — основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими", - зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.
На завершення командувач поспілкувався з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.
- 2 травня Сирський побував на позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку та ухвалив низка рішень щодо забезпечення ефективної оборони
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