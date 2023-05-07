Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, які стримують агресора на передньому краї.

Під час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом!

"Піхота — основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими", - зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

На завершення командувач поспілкувався з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.