Про це повідомлено у його телеграмі.

"Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та завдання максимальних втрат противнику", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Олександр Сирський розказав по спілкування із захисниками східного фронту.

"В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається. Наші командири та воїни - це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога", - зауважив генерал-полковник.