Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання "Мост", зазначив, що терор окупантів, який припинився рік тому в Херсоні, зараз продовжується на окупованому лівобережжі Херсонщини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми поспілкувалися з начальницею Олешківської військової адміністрації, вона давно виїхала, але розказала про гнітючу ситуацію в Олешках. Це місто вже декілька тижнів без світла, там майже не залишилося людей. А серед тих, хто залишився, переважно люди похилого віку або асоціальні елементи. Росіяни продовжують проводити окупаційну політику в найгірших її проявах, тобто людей не беруть до лікарні без російських паспортів, не надають якоїсь гуманітарної допомоги", - розказав головний редактор видання "Мост".
За його словами, у деяких населених пунктах окупованої Херсонщини росіяни, як кажуть місцеві, "трошки" грабують.
"Очевидно, що багато населених пунктів на окупованій частині області зруйновані. Сильно потерпають Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань. В Олешках майже немає жодного цілого будинку. Люди розуміють, що треба виганяти ворога, тому тримаються і чекають нас всіх там. Однак продовжуються випадки, коли місцевих жителів викрадають, катують. Є факти, що в деяких населених пунктах окупанти закатовували людей до смерті. Терор, який припинився рік тому у Херсоні, зараз ще продовжується на лівобережжі Херсонщини", - сказав Сергій Нікітенко.
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