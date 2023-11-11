Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми поспілкувалися з начальницею Олешківської військової адміністрації, вона давно виїхала, але розказала про гнітючу ситуацію в Олешках. Це місто вже декілька тижнів без світла, там майже не залишилося людей. А серед тих, хто залишився, переважно люди похилого віку або асоціальні елементи. Росіяни продовжують проводити окупаційну політику в найгірших її проявах, тобто людей не беруть до лікарні без російських паспортів, не надають якоїсь гуманітарної допомоги", - розказав головний редактор видання "Мост".

За його словами, у деяких населених пунктах окупованої Херсонщини росіяни, як кажуть місцеві, "трошки" грабують.

"Очевидно, що багато населених пунктів на окупованій частині області зруйновані. Сильно потерпають Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань. В Олешках майже немає жодного цілого будинку. Люди розуміють, що треба виганяти ворога, тому тримаються і чекають нас всіх там. Однак продовжуються випадки, коли місцевих жителів викрадають, катують. Є факти, що в деяких населених пунктах окупанти закатовували людей до смерті. Терор, який припинився рік тому у Херсоні, зараз ще продовжується на лівобережжі Херсонщини", - сказав Сергій Нікітенко.