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За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей

11 листопада, 2023 субота
14:49
Війна з Росією

11 листопада - рівно рік з деокупації правобережжя Херсонської області від російських терористів. За рік загарбники вбили 405 людей, ще 1705 - отримали поранення

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти за рік вибили 405 людей, серед них 10 - діти. Також внаслідок російських обстрілів поранення отримали 1705 людей, серед яких 72 дитини.

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Крім цього, за словами Прокудіна, правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку. За це трьох людей вже засуджено, 62 людини отримали підозри, ще 53 - обвинувальні акти скеровані до суду.

За словами очільника ОВА, на деокупованій території області виявлено 11 катівень, найбільші дві знаходилися у Херсоні.

Також було понад 1 500 випадків викрадення українців, з них росіяни досі утримують щонайменше 853 людини.

  • Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 листопада, привітав українців з першою річницею визволення Херсона з російської окупації.

Україна
Херсон
Херсонщина
деокупація України
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