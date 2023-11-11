За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти за рік вибили 405 людей, серед них 10 - діти. Також внаслідок російських обстрілів поранення отримали 1705 людей, серед яких 72 дитини.

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Крім цього, за словами Прокудіна, правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку. За це трьох людей вже засуджено, 62 людини отримали підозри, ще 53 - обвинувальні акти скеровані до суду.

За словами очільника ОВА, на деокупованій території області виявлено 11 катівень, найбільші дві знаходилися у Херсоні.

Також було понад 1 500 випадків викрадення українців, з них росіяни досі утримують щонайменше 853 людини.