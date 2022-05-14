Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, - Зеленський

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу на 80-й день повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

За словами президента, дії окупантів мають особливо божевільний вигляд, однак ті не припиняють спроб наступу.

" Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти й з українського моря", - наголосив Володимир Зеленський.

Упродовж 14 травня на Сході України ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили до 80 окупантів, чотири міномети й три танки.

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