На Сході України ЗСУ відбили 9 російських атак і знищили до 80 окупантів за добу
Упродовж 14 травня на Сході України ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили до 80 окупантів, чотири міномети й три танки
Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.
Станом на 21:00 на Сході України тривали бої. ЗСУ відбили дев'ять російських атак і знищили:
- окупантів - до 80;
- танків - 3;
- БТР - 2;
- артилерії - 1;
- мінометів - 4;
- артилерійських тягачів - 3;
- БПЛА - 3.
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