Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.

Станом на 21:00 на Сході України тривали бої. ЗСУ відбили дев'ять російських атак і знищили:

окупантів - до 80;

танків - 3;

БТР - 2;

артилерії - 1;

мінометів - 4;

артилерійських тягачів - 3;

БПЛА - 3.

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