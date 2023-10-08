Ситуація на фронті поблизу Великої Новосілки на Донеччині стабілізувалася на користь ЗСУ, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що інтенсивність бойових дій на вказаній ділянці була значно меншою, ніж у червні-липні 2023 року.



"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі", - наголосили у розвідці Британії.

Крім того, операції Сил оборони України на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій східного військового округу Росії, а також десантні війська, не дозволивши їм посилити інші райони.



У британській розвідці зазначили, що на цій ділянці фронту окупаційні війська перебувають в обороні й ще деякий час не зможуть наступати.

"Хоча ця вісь стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил від цієї ділянки", - йдеться у звіті міноборони Великої Британії.