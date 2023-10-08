Ситуація на фронті поблизу Великої Новосілки на Донеччині стабілізувалася на користь ЗСУ, - британська розвідка
На ділянці біля Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледар Донецької області, протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно. Окупанти там перебувають в обороні
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що інтенсивність бойових дій на вказаній ділянці була значно меншою, ніж у червні-липні 2023 року.
"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі", - наголосили у розвідці Британії.
Крім того, операції Сил оборони України на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій східного військового округу Росії, а також десантні війська, не дозволивши їм посилити інші райони.
У британській розвідці зазначили, що на цій ділянці фронту окупаційні війська перебувають в обороні й ще деякий час не зможуть наступати.
"Хоча ця вісь стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України. Малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил від цієї ділянки", - йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
- В українському Генштабі також прозвітували, що станом на 8 жовтня ЗСУ мали частковий успіх поблизу Андріївки на Донеччині. Загалом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.
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