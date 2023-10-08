Сили оборони мали частковий успіх поблизу Андріївки на Донеччині, - Генштаб 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

За добу РФ завдала 34 авіаційних ударів по Україні

Минулої доби армія РФ завдала чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Чорноморськ Одеської області, Миргород Полтавської області та Пересічне Харківської області.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали: зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області; Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Катеринівка, Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Новомихайлівка, Антонівка, Водяне, Володине Донецької області; Приютне Запорізької області та Вилкове Одеської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ 9 разів влучили по районах скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисники знищили 4 БПЛА оперативно тактичного рівня.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.