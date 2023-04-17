Ситуація на фронті й імовірні плани ворогів: президент провів чергове засідання Ставки

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час засідання командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Розвідка поінформувала про ймовірні дії ворогів у найближчий період.

Окрім того, члени Ставки розглянули забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Також проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками й перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Ще одним питанням було комплектування новостворених бригад особовим складом і технікою.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.