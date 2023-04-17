Ситуація на фронті й імовірні плани ворогів: президент провів чергове засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомили в Офісі президента.
Під час засідання командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Розвідка поінформувала про ймовірні дії ворогів у найближчий період.
Окрім того, члени Ставки розглянули забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Також проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками й перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.
Ще одним питанням було комплектування новостворених бригад особовим складом і технікою.
У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
- Питання забезпечення новостворених бригад Сил оборони боєприпасами й технікою обговорили на засідання Ставки 11 квітня
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