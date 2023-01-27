Про це в ефірі телемарафону 27 січня повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Там ведуться бойові дії, перестрілки, артилерія. Немає з Кінбурнською косою сполучення по суші. Це ускладнює ситуацію, зокрема Кінбурнська коса має звільнятися з дуже великою часткою території Херсонської області, розташованої на лівому березі. Я думаю, що так воно і буде", - сказав він.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях є цивільні, а окупанти ховаються в будинках, тому це ускладнює роботу військовим.

8 січня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявялала, що жодна зі сторін не має повного контролю над Кінбурнською косою, ворог обстрілює звідти протилежний берег, операції зі звільнення також заважає погода.

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