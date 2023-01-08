Гуменюк розповіла, що заважає проведенню операції зі звільнення Кінбурнської коси
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що жодна зі сторін не має повного контролю над Кінбурнською косою, ворог обстрілює звідти протилежний берег, операції зі звільнення також заважає погода
Про ситуацію на Кінбурнській косі Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", розповіла в ефірі телемарафону.
"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - розповіла Наталія Гуменюк.
Вона резюмувала, що зараз практично на всьому Лівому березі Дніпра ведеться бойова робота, а на фронті Півдня захисники щодня знищують потужності ворога в тилу.
- Нагадаємо, детально про обстановку на Кінбурнській косі станом на 24 грудня розповів у своїй колонці для Еспресо військовий експерт Сергій Згурець.
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