Про ситуацію на Кінбурнській косі Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь", розповіла в ефірі телемарафону.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, й погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано із Кінбурнською косою. Тому що продовжується там присутність ворога, продовжуються атаки на протилежний берег. Так само з островами ще продовжується бойова робота і контролю абсолютного немає жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", - розповіла Наталія Гуменюк.

Вона резюмувала, що зараз практично на всьому Лівому березі Дніпра ведеться бойова робота, а на фронті Півдня захисники щодня знищують потужності ворога в тилу.

Нагадаємо, детально про обстановку на Кінбурнській косі станом на 24 грудня розповів у своїй колонці для Еспресо військовий експерт Сергій Згурець.

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