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Аналітика

Бахмут виконує свою головну місію. ЗСУ вичерпали всі радянські танки з Європи. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 грудня, 2022 субота
00:46
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Бахмут на Донеччині виконує головну місію - знищення особового складу противника, сковування його сил. ЗСУ при можливості утримують позиції та відійшли від стратегії, коли брали час в обмін на територію

Росія стала рідше використовувати артилерію під Бахмутом

За цей тиждень ворог намагався просунутися в Бахмут зі сходу. Наші військові зупинили росіян. Ворог так само намагався вийти на околиці в забудові перед річкою Бахмутка і так само його було вибито. Зараз противник намагається перегрупуватися та просуватися вглиб міста. Права частина міста вздовж річки є вищою і будь-які спроби ворога прорватися в забудову будуть пов’язані зі значними втратами. 

Якщо ми говоримо всю лінію фронту тут — це 55 км, де ворог намагається проводити наступальні дії, промацуючи нашу лінію оборони. Під контролем росіян Яковлівка, з якої вони намагаються розвивати наступ. Це ні до чого не призводить. Важкі бойові дії у передмісті Соледара. Ворог на півдні цього фронту намагається протискатися в бік Кліщіївки. ЗСУ вибили противника в зоні Кордюмівки. Вся ця ділянка фронту залишається надзвичайно напруженою і ворог намагається пробиватися у напрямку Часового Яру, аби перетнути лінію забезпечення військових у Бахмуті із Заходу. 

Використання артилерії останнім часом зменшились — були завдані удари по місцях зберігання російських боєприпасів. Це вплинуло на інтенсивність роботи артилерії, навіть по ділянці Бахмута. Динаміка напружена, але дозволяє впевнено утримувати місто.

Питання полишення міста не є критичним з точки зору оперативних вимог. Ми просто відійшли від стратегії, коли ми брали час в обмін на території. Зараз, якщо ми можемо — ми утримуємо позиції. Бахмут виконує головну місію — знищення особового складу противника, сковування його сил і думаю, що це триватиме певний проміжок часу.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку

Авдіївку ворог напряму взяти не може і проводить обхідні маневри у напрямку Красногорівки та Кам’янки, намагаючись з півночі обійти місто. Так і з півдня - у напрямку Первомайського і Невельського. Вони намагаються оточити Авдіївку. В Опитному зараз тривають важкі бойові дії з використанням танків. Наміри щодо охоплення Авдіївки будуть тривати й далі. 

У Мар’їнці йдуть бої в центрі міста. Там є будинках, де на окремих поверхах є і наші війська, і російські. Мар’їнка,  Бахмут і Авдіївка є ознакою того, що ця ділянка фронту лишається найбільш складною. Там потрібне й підкріплення, й більше артилерії.

Охоплення Кремінної ЗСУ є передумовою перерізання траси до Сватового

Ми намагаємось протиснути ворога по всій лінії Сватове-Кремінна і північніше Сватового, де ворог намагався проводити контратаки. Ситуація у Сватовому дещо зацементувалась, бо противник перекинув значну кількість резервів і вплинула погода. Коли були більш-менш прийнятні умови, ми забезпечили просування в напрямку міста.
Але воно менше того, що відбувається довкола Кремінної й поблизу Червонопопівки. 

Наші війська просуваються на відстань до 5 км до Кремінної. Ворог намагається контратакувати в зоні Діброви та Білогорівки, але це дії, щоб зменшити наш потенціал руху на Кремінну. Кремінна - досить укріплений населений пункт, вона перебуває на височині та ділиться навпіл річкою Красна. Охоплення Кремінної є передумовою та базою перерізання траси Сватове-Кремінна. Траса під вогневим контролем, а інформація про наші війська є перебільшенням. Бойові дії навколо Червонопопівки та Площанки свідчать про те, що ми перебуваємо впритул до цієї траси та забезпечуємо неможливість використання її росіянами. 

Південь: На Кінбурнській косі продовжуються бої

Коштом активності нашої ствольної й реактивної артилерії — ми створюємо передумови формування поля бою. Ця історія нагадує те, що було на правому березі Дніпра. Удари далекобійними засобами чітко мають на меті:  знищення логістики, командних пунктів, запаси боєприпасів і ускладнення перекидання особового складу. Це етап формування поля бою для звільнення Півдня. Він має бути пов’язаний з перерізанням можливостей перекидання сил і засобів з Криму. За логікою — треба перерізати перешийки в Криму, потім забезпечити знищення сил противника і потім проводити контрнаступальні дії з використанням танків. 

На Кінбурнській косі далі відбувається протистояння. Тут росіяни перекинули 700 кубанських козаків, які забезпечують патрулювання коси. Вони здійснюють обстріли через Дніпро. Вони намагаються якимось чином впливати на безпеку морських проток.

З українського боку — там діють сили спецоперацій. Йдуть артобстріли, щоб потіснити ворога. Там були відео випробування наших коптерів з термобаричними боєприпасами, які мають достатньо гарний практичний ефект. Думаю, що перші кроки практичного використання можуть бути і на Кінбурнській косі.

ЗСУ вичерпали всі танки часів СРСР з Європи

Всі радянські танки ми з Європи вичерпали. Ми очікуємо 90 танків, які будуть модернізовані за американські кошти в Чехії. Далі починається вибір між американськими танками Abrams і німецькими танками. Проблема з останніми, крім політичної складової —  їх, чесно кажучи, немає. Їх треба або виготовляти нові, або брати в інших держав. Нові — це 2-3 роки очікування. Якщо ми говоримо про наступальну операцію через 2-3 місяці з огляду на політичні передумови для неї, то ми скоріше можемо сподіватися на американські танки. Там проблема з логістикою — легше воювати на німецьких танках, вони простіше за потребами європейського театру бойових дій. Питання з танками стоїть на першому плані, але ми не знаємо, як воно буде вирішене.

Біля кордону з Україною стоїть 5 батальйонно-тактичних груп військ Білорусі

З точки зору ландшафту і передумов для наступу є лише 5 переходів на ділянці кордону з Білоруссю. Всі ці 5 ділянок транспортних коридорів перебувають під нашим контролем з точки зору підготовки. З іншого боку, в зоні кордону розміщено 5 БТГр білорусів і група спецназу, яка дійсно може проводити провокаційні дії. Передумов для проведення наступальних операцій немає — угруповання не сформоване.  У будь-якому випадку. увага всіх розвідслужб прикута до цієї ділянки фронту. Думаю, жодних несподіванок не станеться. Потенціал інший, ефекту несподіванки не буде. Якщо вони сунуться на нашу територію — це буде гарною передумовою для знищення об’єктів, які нам тривалий час загрожують — і аеродроми, і літаки РФ та Білорусі, які використовуються для ударів по нашій території. 

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