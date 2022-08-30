Ситуація на напрямку Піски – Авдіївка потребує дуже серйозного втручання артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
ЗСУ треба звернути увагу на напрямок Піски - Авдіївка – Водяне, щоб не було проблем з Бахмутом, Краматорськом та Слов'янськом
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко.
"Хлопці кажуть, що в Пісках буквально останні вулиці залишились за нами. Ворог виходить на недобудовану окружну дорогу Донецька. Ситуація там надважка, ми повинні втримати цю дорогу, яка виходить на Авдіївку та інші міста і дає можливість вийти на Бахмут", - сказав він.
Лисенко зазначив, що в Зайцевому ворог успіху не має.
"Ми відбиваємо маленькі атаки ворога - це стрілецькі дуелі. Звісно, ми витримуємо артилерійські атаки, які відбуваються постійно і ніколи не закінчуються. Не вистачає артилерії. Ситуація надважка, хлопці тримаються з останніх сил. Ситуація потребує дуже серйозного втручання артилерії. Нам треба звернути увагу на напрямок Піски – Авдіївка – Водяне, щоб у нас не було проблем з Бахмутом, Краматорськом та Слов'янськом. Вихід на окружну дорогу та Авдіївку дасть можливість ворогу дійти до вище зазначених міст", – підсумував військовий.
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