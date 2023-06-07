Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові, – ред.) перебувають там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

Мерія Енергодара радить покинути місто та околиці.

"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодара.