Ситуація на ЗАЕС в будь-який час може вийти з-під контролю, - мерія Енергодара радить покинути місто
Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові, – ред.) перебувають там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", – сказав перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.
Мерія Енергодара радить покинути місто та околиці.
"Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодара.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація 6 червня, читайте за посиланням.
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