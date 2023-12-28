Ситуація напружена, тримати позиції вдається важко, - Гуменюк про бої на лівобережній Херсонщині
На лівобережжі Херсонщини ситуація залишається напруженою, ЗСУ важко утримувати позиції
Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки, бо вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", - зазначила вона.
За її словами, за минулу добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.
"Переважно атаки проводяться м'ясними штурмами бійців типу роти "z", які перекидаються час від часу на наш напрямок. Оскільки техніка більше потрібна на східному, Авдіївському напрямку, - ворог направляє її туди", - додала вона.
- За повідомленням Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.
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