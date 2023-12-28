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Головна Війна з Росією Ситуація напружена, тримати позиції вдається важко, - Гуменюк про бої на лівобережній Херсонщині
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Ситуація напружена, тримати позиції вдається важко, - Гуменюк про бої на лівобережній Херсонщині

28 грудня, 2023 четвер
10:01
Війна з Росією Наталія Гуменюк

На лівобережжі Херсонщини ситуація залишається напруженою, ЗСУ важко утримувати позиції

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. Однак, це відбувається майже без підтримки броньованої техніки, бо вона дуже щільними рядами стоїть спалена навколо цього рубежу і демонструє ворогу що буде з ним, коли він просунеться трохи далі", - зазначила вона.

За її словами, за минулу добу українським військовим вдалось відбити 13 ворожих атак, внаслідок чого росіяни зазнали втрат і відступили на позиції, з яких прийшли.

"Переважно атаки проводяться м'ясними штурмами бійців типу роти "z", які перекидаються час від часу на наш напрямок. Оскільки техніка більше потрібна на східному, Авдіївському напрямку, - ворог направляє її туди", - додала вона.

  • За повідомленням Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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