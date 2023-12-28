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Війна з Росією: хроніка
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Засіб ППО, 42 бронемашини, 27 танків і 920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

28 грудня, 2023 четвер
07:53
Війна з Росією військові, ЗСУ

Українські військові протягом минулої доби відбили найбільше атак ворога на Авдіївському напрямку - 32. Натомість на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Крім цього, ЗСУ ліквідували 920 окупантів і 24 танків

Про це 28 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 28.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб
  • танків ‒ 5940 (+27) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од.
  • артилерійських систем – 8391 (+15) од.
  • РСЗВ – 935 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 617 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку, загалом на фронті відбулося 56 боєзіткнень

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ відбили 3 атаки.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.

Армія РФ завдала ракетний та 77 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 5 БПЛА типу Shahed-136/131. Українські оборонці знищили 4 ударні дрони. Також, поточної доби загарбники завдали чергового авіаційного удару 3 БПЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника.

  • У ніч проти 28 грудня російська армія вкотре намагалася атакувати Україну ударними БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили майже всі ворожі дрони.
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Куп'янськ
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