Українські сили ППО збили вночі 7 із 8 "шахедів"
У ніч проти 28 грудня російська армія вкотре намагалася атакувати Україну ударними БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили майже всі ворожі дрони
Про це пишуть Повітряні сили.
"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БПЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "шахеди" збили винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ та мобільними вогневими групами в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.
- Атака відбулася двома хвилями, увечері 27 та у ніч на 28 грудня. Основна загроза була у небі на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
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