Українські сили ППО збили вночі 7 із 8 "шахедів"

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БПЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "шахеди" збили винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ та мобільними вогневими групами в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.