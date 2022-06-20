Про ситуацію в Харкові міський голова розповів під час етеру національного телемарафону.

За його даними, окупанти накривають вогнем інфраструктуру Харкова та житлові мікрорайони. Терехов повідомляє про влучання.



"Ситуація напружена. Інтенсивність вогню сьогодні посилюється, різко посилюється, починаючи з вчорашнього вечора. Ніч, сьогоднішній ранок, день — постійно тривають обстріли міста Харкова по різних районах", — розповідає мер.



Він також зазначає, що через постійні бомбардування міста, які почалися 24 лютого та тривають з того часу, у харківʼян зʼявився "ефект звикання".



"Він дуже поганий, він грає злий жарт, коли люди починають звикати до того, що йдуть постійні обстріли, вибухи, і поступово звикають", — сказав Терехов.



Міський голова закликав жителів Харкова у разі небезпеки одразу йти до укриттів та не ігнорувати сигнали тривоги.

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