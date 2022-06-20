На Харківщині вибухом снаряду поранило трьох дітей

Про ракетні та артилерійські обстріли мирних мешканців Харківщини інформує начальник поліції області Володимир Тимошко.

"В результаті пошкоджені приватні будинки місцевих жителів, господарські споруди та гаражі, приміщення учбового закладу в місті Люботині. В селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей", – написав полковник Тимошко.

Він також запевнив, що слідчі та криміналісти опрацювали усі факти руйнування помешкань та інших об’єктів внаслідок обстрілів та пожеж. Поліцейські документують кожний злочин військових країни-агресора проти українського народу, здійснюються виїзди та огляди місць подій, збирають матеріали, які будуть передані до СБУ.

Начальник поліції також повідомив, що завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 11 осіб для перевірки їх можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

17 червня ЗСУ знищили на Харківщині командний пункт ворога.

За добу 18 червня окупанти на Харківщині вбили одну людину, поранили 5, а також пошкодили нафтопереробне підприємство.

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