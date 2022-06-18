ЗСУ знищили на Харківщині командний пункт ворога, - журналіст Цимбалюк
У Харківській області артилеристи Сил оборони знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії РФ
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.
"17 червня в результаті артилерійського удару ЗС України в Харківській області був знищений пункт управління 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу", - написав він.
За даними Цимбалюка, весь особовий склад, який був у пункті управління загинув.
"Понад 40 осіб у тому числі: військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії;
чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) Головного розвідувального управління Генерального штабу", - зазначив він.
За його словами, особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвал будівлі.
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