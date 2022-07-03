Про це повідомляє портал Swissinfo.

Міністерка енергетики Швейцарії Симонетта Соммаруга допускає виникнення дефіциту газу взимку через залежність країни від імпорту цього ресурсу з Німеччини. За її словами, Швейцарія розглядає можливість віялових відключень газу взимку.

"Ситуація непередбачувана... Швейцарія - це зовсім не острів", - прокоментувала міністерка.

Вона закликала більш активно використовувати відновлювані джерела енергії для заміщення імпорту блакитного палива.

У свою чергу, уряд Швейцарії має план з запобігання віялових відключень електроенегії через дефіцит газу через війну Росії проти України, однак не може гарантувати стабільне газопостачання для 300 тис. швейцарських домогосподарств, які мають газове опалення.

За словами очільниці швейцарського профільного міністерства, в найгіршому разі країна запроваджить обмеження на використання газу, зокрема, для промисловості.

Нагадаємо, уряд Німеччини побоюється повного припинення постачання газу з РФ.

Міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що Німеччина готує додаткові заходи для економії газу. На це уряд Німеччини виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.

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