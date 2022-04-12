Ситуація у Лисичанську дуже важка, після обстрілів майже по всіх районах немає води,- керівник міської ВЦА

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Після вчорашніх обстрілів майже в усіх районах Лисичанська немає води. Зараз встановлюємо, як відновити воду, тому що люди в місті є. І є такі місця де воду відновити неможливо. Це райони Лисичанська, в яких ми вже воду не відновимо зараз, тільки після того, як закінчаться обстріли”,- пояснив Заїка.

Також керівник Лисичанської міської ВЦА наголосив, що обстріли не вщухають.

“Ситуація в Лисичанську дуже важка. До третьої години гатили з важкого озброєння. Зараз підсумовуємо зруйнування, жертви, поранених. Зараз є обстріли Рубіжного, Новодружеська, Привілля. В цих містах, обстріли не вщухають. Російські війська постійно концентруються. Думаю, що наступ буде, але ми тримаємось”,- підкреслив Заїка.





Нагадаємо: за ніч на 12 квітня на Луганщині загинула одна людина, троє поранені, зруйновані житлові будинки

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