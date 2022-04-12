Ситуація у Лисичанську дуже важка, після обстрілів майже по всіх районах немає води,- керівник міської ВЦА
Олександр Заїка керівник Лисичанської міської ВЦА повідомив, що зараз встановлюється як відновити воду, тому що люди в місті є
Про це він розповів в етері Espreso TV
“Після вчорашніх обстрілів майже в усіх районах Лисичанська немає води. Зараз встановлюємо, як відновити воду, тому що люди в місті є. І є такі місця де воду відновити неможливо. Це райони Лисичанська, в яких ми вже воду не відновимо зараз, тільки після того, як закінчаться обстріли”,- пояснив Заїка.
Також керівник Лисичанської міської ВЦА наголосив, що обстріли не вщухають.
“Ситуація в Лисичанську дуже важка. До третьої години гатили з важкого озброєння. Зараз підсумовуємо зруйнування, жертви, поранених. Зараз є обстріли Рубіжного, Новодружеська, Привілля. В цих містах, обстріли не вщухають. Російські війська постійно концентруються. Думаю, що наступ буде, але ми тримаємось”,- підкреслив Заїка.
Нагадаємо: за ніч на 12 квітня на Луганщині загинула одна людина, троє поранені, зруйновані житлові будинки
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе