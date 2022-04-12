Окупанти вчергове гатили по житлових районах Луганщини: 12 будинків зруйновано, є загиблий і поранені

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Телеграм.



"Ще 12 житлових будинків знищені росіянами, 7 – цієї ночі, руйнування в Рубіжному, людські жертви в Лисичанську. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська", – написав він.



Загинув чоловік у Лисичанську, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.



"У Рубіжному зайнялися три будинки. Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше", – розповів Гайдай.



Два будинки горіли вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську.



У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підсілку.



"Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж. Вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об’єктів – 12 житлових будинків та 4 об’єкти інфраструктури, нежитлові споруди", – вказав голова ОВА.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога.