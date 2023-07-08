Ситуація у ніч на 8 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА та балістики
У ніч з 7 на 8 липня оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударних БПЛА та балістику
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 1:10 суботи, 8 липня, на Херсонщині Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.
"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!", - пишуть ПС.
Станом на 1:30 сирени пролунали також на Запоріжжі, Сумщині, Донеччині, Луганщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Кіровоградщині.
Повітряні Сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
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- У п'ятницю, 7 липня, ворожі війська завдали ударів по обласному центру Запорізької області. Рашисти уразили інфраструктуру ракетами С-300.
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