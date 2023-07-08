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Ситуація у ніч на 8 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА та балістики

8 липня, 2023 субота
01:33
Війна з Росією система оповіщення сирена

У ніч з 7 на 8 липня оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударних БПЛА та балістику

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 1:10 суботи, 8 липня, на Херсонщині Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.

"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!", - пишуть ПС.

Станом на 1:30 сирени пролунали також на Запоріжжі, Сумщині, Донеччині, Луганщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Кіровоградщині. 

Повітряні Сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

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Україна
Росія
ППО
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
повітряна тривога
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