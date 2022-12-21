Ситуація з енергопостачанням у Києві – найгірша в країні, – гендиректор Yasno

Про це написав на своїй facebook-сторінці гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останнього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", – написав він.

Як уточнив Коваленко, ключовою проблемою в Києві є не генерація, а мережі. "Ну, не може мережа працювати, коли немає 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – написав він.

Ще однією проблемою, за його словами, є те, що лінії живлення в Києві не лінійні та не завжди логічні з точку зору мапи та районів.

"Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація", – зазначив Коваленко.

Він додав, що енергетики працюють над ремонтами й новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання. І наголосив, що зміни на краще можливі після завершення ремонтні роботи й коли запрацює схема перезаживлення. Утім ситуація може змінитися й на гірше – в разі нових обстрілів, якщо буде пошкоджено ті вузли, що залишилися.

На ранок 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужностей. Усі області отримали ліміти споживання електроенергії, перевищення споживання яких призводить до аварійних обмежень.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb