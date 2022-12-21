Усі області отримали ліміти. В Укренерго нагадали, що перевищення споживання призведе до аварійних обмежень
На ранок 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужностей
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі працюють усі види генерації", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго зауважили, що водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.
- 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.
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Внаслідок терористичних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання Об'єднаної енергетичної системи.
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