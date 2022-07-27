Експерт поділився деталями в етері Еспресо.

"Дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу може бути підготовкою до широкомасштабного дефолту, який буде стосуватися не лише цієї компанії, щоби покрити всі зобовʼязання, які на сьогодні є в України. Треба дивитися, як буде розвиватися ситуація з Нафтогазом. Насправді це дуже маркерна справа - від її вирішення залежатиме багато питань, повʼязаних зі здатністю України платити за своїми боргами", - зазначив Рейтерович.

Політолог додав, що дефолт може негативно вдарити по допомозі Україні з боку Заходу.

"Ми знаємо, що з одного боку ведуться перемовини про відтермінування сплати боргів України, достатньо вдалі - багато країн ідуть нам на зустріч. З іншого боку така ідея у влади є: а давайте ми, певною мірою користуючись тим, що йде війна, така складна ситуація, розв'яжемо питання руба. При чому вони не думають про перспективи й шкоду країні в контексті залучення західної допомоги на відбудову України", - зауважив Ігор Рейтерович.

19 липня у коментарі для "Еспресо" Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зазначив, що дефолт Нафтогазу та самі чутки про дефолт створюють ризики для зниження інвестиційного рейтингу країни, тому що Нафтогаз - це ключова компанія України.

26 липня стало відомо, що Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу. Компанія звинувачує Кабмін у бездіяльності.

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