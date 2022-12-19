Ситуація з теплом та світлом у Миколаєві контрольована, - очільник ОВА Кім
Ситуація з водою у Миколаєві покращується, електропостачання в місті стабільне
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вода в кранах Миколаєва все краще й краще. Щодо теплопостачання - ми не відключали вночі районні котельні, щоб прогрівались домівки, бо в нас холоднішає. На зараз ситуація в нас повністю контрольована. Графіків відключення дотримуємось", - зазначив він.
За словами Кіма, уражень критичної інфраструктури в місті немає.
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"По області - працюємо в графіках без аварійних відключень. 4 години на 2 години чи 2 на 4, в залежності від підстанцій. По місту Миколаєву - 4 години є, 2 - немає. Ми відпрацьовуємо ліміти, які є на 100%. Світло стабільно є", - підсумував очільник ОВА.
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