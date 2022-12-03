Про це інформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Голова ОВА написав, що вимагатиме з Миколаївобленерго перегляд графіків відключень електроенергії. Вірогідно, без світла мешканці області будуть по 4 години й з увімкненнями електрики на 2-3 години.

Кім наголошує, що ліміти на споживання енергії в Миколаївщині - невеликі, тож, через збільшення людей та генерації в області, в графік потрібно внести зміни.

Нагадаємо, 23 листопада голова Миколаївської ОВА повідомляв, що більш як половина мешканців Миколаївщини зараз перебуває в регіоні: кожного дня повертається понад 500 людей, а евакуаційні автобуси не заповнюються.

На Миколаївщині мають намір скоротити тривалість комендантської години, аби бізнес міг працювати довше, також хочуть зняти обмеження на продаж алкоголю.

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