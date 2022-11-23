На Миколаївщину щодня повертається близько 500 людей, половина жителів уже в регіоні, - Кім
Більш як половина мешканців Миколаївщини зараз перебуває в регіоні: кожного дня повертається понад 500 людей, а евакуаційні автобуси не заповнюються
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Віталій Кім повідомляє, що нині на Миколаївщині перебувають понад 600 тис.людей - це половина від 1,2 млн осіб, які мешкали в регіоні до початку повномасштабного вторгнення.
Голова ОВА стверджує, що евакуаційні автобуси з Миколаївської області не заповнюються, адже люди повертаються додому:
"На постійній основі впродовж всього часу з 24 лютого у нас працювали евакуаційні автобуси. Більше ніж три місяці вони не заповнюються – навіть один. У нас ця програма є, але виїжджають одиниці. 500+ людей повертаються щодня зараз до Миколаївської області", - сказав Віталій Кім.
Він також наголосив, що Миколаївщина нині готова прийняти людей, що евакуюються з Херсонщини.
"За останні дні по Херсону та правому берегу Дніпра регулярно йдуть обстріли РСЗВ та артилерією, є людські жертви. Питання евакуації буде забезпечувати Херсонська ОВА, ми допоможемо. Ми готові приймати людей, надавати автобуси", - мовиться в повідомленні.
- Вчора, 22 листопада, Віталій Кім інформував, що залишилось звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі, аби юридично Миколаївщина вийшла зі стану області, яка воює.
- Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що операція на Кінбурнській косі триває. Вона наголосила: потрібна інформаційна тиша, поки й ЗСУ продовжують боротьбу з окупантами.
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