Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Віталій Кім повідомляє, що нині на Миколаївщині перебувають понад 600 тис.людей - це половина від 1,2 млн осіб, які мешкали в регіоні до початку повномасштабного вторгнення.

Голова ОВА стверджує, що евакуаційні автобуси з Миколаївської області не заповнюються, адже люди повертаються додому:

"На постійній основі впродовж всього часу з 24 лютого у нас працювали евакуаційні автобуси. Більше ніж три місяці вони не заповнюються – навіть один. У нас ця програма є, але виїжджають одиниці. 500+ людей повертаються щодня зараз до Миколаївської області", - сказав Віталій Кім.

Він також наголосив, що Миколаївщина нині готова прийняти людей, що евакуюються з Херсонщини.

"За останні дні по Херсону та правому берегу Дніпра регулярно йдуть обстріли РСЗВ та артилерією, є людські жертви. Питання евакуації буде забезпечувати Херсонська ОВА, ми допоможемо. Ми готові приймати людей, надавати автобуси", - мовиться в повідомленні.

Вчора, 22 листопада, Віталій Кім інформував, що залишилось звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі, аби юридично Миколаївщина вийшла зі стану області, яка воює.

Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що операція на Кінбурнській косі триває. Вона наголосила: потрібна інформаційна тиша, поки й ЗСУ продовжують боротьбу з окупантами.

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