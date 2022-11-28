Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив 28 листопада.

За його словами, влада хоче, аби комендантська година тривала з 00:00 до 5:00. Зараз вона починається о 22:00 і закінчується о 6:00.

"Ми будемо змінювати тривалість комендантської години скрізь, окрім деокупованих територій. Вона триватиме з 00:00 до 5:00, аби бізнес міг працювати більше", - сказав Кім.

Він також зазначив, що буде знято обмеження на продаж алкогольної продукції. Однак заборона все ще діятиме для військових.

Починаючи з 19 листопада, у Полтавській області комендантська година триває з 23:00 до 05:00, а не з 22:00. Над скороченням комендантської години міркує і влада Кривого Рогу. В Києві можливість скорочення не розглядається.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb