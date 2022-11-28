На Миколаївщині скоротять тривалість комендантської години та знімуть обмеження на продаж алкоголю
На Миколаївщині мають намір скоротити тривалість комендантської години, аби бізнес міг працювати довше
Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив 28 листопада.
За його словами, влада хоче, аби комендантська година тривала з 00:00 до 5:00. Зараз вона починається о 22:00 і закінчується о 6:00.
"Ми будемо змінювати тривалість комендантської години скрізь, окрім деокупованих територій. Вона триватиме з 00:00 до 5:00, аби бізнес міг працювати більше", - сказав Кім.
Він також зазначив, що буде знято обмеження на продаж алкогольної продукції. Однак заборона все ще діятиме для військових.
- Починаючи з 19 листопада, у Полтавській області комендантська година триває з 23:00 до 05:00, а не з 22:00. Над скороченням комендантської години міркує і влада Кривого Рогу. В Києві можливість скорочення не розглядається.
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