Про це голова полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram.

За його словами, це було прохання бізнесу та пересічних мешканців області.

"Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет. Укотре проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати. Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - написав він.

З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині дозволили продавати з 12:00 до 20:00.