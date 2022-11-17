На Полтавщині вирішили скоротити комендантську годину
Починаючи з 19 листопада, у Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00, а не з 22:00
Про це голова полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram.
За його словами, це було прохання бізнесу та пересічних мешканців області.
"Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет. Укотре проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати. Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - написав він.
- З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині дозволили продавати з 12:00 до 20:00.
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