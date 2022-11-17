Аби допомогти бізнесу і місцевим бюджетам: на Полтавщині дозволили довше торгувати алкоголем
З 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування області можна буде придбати з 12:00 до 20:00
Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Рішення про дозвіл на продажу алкоголю в у Полтавській області з 12:00 до 20:00 прийняла Рада оборони області. Досі алкоголем можна було торгувати з 12:00 до 18:00.
“Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами", – пояснив Дмитро Лунін.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе