Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Рішення про дозвіл на продажу алкоголю в у Полтавській області з 12:00 до 20:00 прийняла Рада оборони області. Досі алкоголем можна було торгувати з 12:00 до 18:00.

“Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами", – пояснив Дмитро Лунін.

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