Сіярто вилетів до Пекіну обговорювати "мирний план" Китаю

Про це він поінформував у себе на фейсбуці.

"У сусіда триває війна, Європа знаходиться в заручниках воєнного психозу, тому зусилля для партії миру мають особливе значення. Їх потрібно постійно зміцнювати. Ми підтримуємо мирний план, який запропонували китайці, з двох причин: з одного боку, тому що він про мир, з іншого боку, тому що він існує. Нарешті щось не про продовження війни, а про її закінчення", - пояснив мету візиту угорський урядовець.

За його словами, Угорщина не хоче "щоб стосунки між Європою та Китаєм отруїлися".

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"Ми сприймаємо Китай не як ризик, а як країну, з якою співпраця дає нам величезні можливості", - додав Петер Сіярто.

Зокрема, як наголосив голова МЗС Угорщини, "європейська автомобільна промисловість не може успішно перейти в еру електрики без участі китайських компаній-постачальників".