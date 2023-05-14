Сіярто вилетів до Пекіну обговорювати "мирний план" Китаю
Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у неділю, 14 травня 203 року, вилетів до Пекіну
Про це він поінформував у себе на фейсбуці.
"У сусіда триває війна, Європа знаходиться в заручниках воєнного психозу, тому зусилля для партії миру мають особливе значення. Їх потрібно постійно зміцнювати. Ми підтримуємо мирний план, який запропонували китайці, з двох причин: з одного боку, тому що він про мир, з іншого боку, тому що він існує. Нарешті щось не про продовження війни, а про її закінчення", - пояснив мету візиту угорський урядовець.
За його словами, Угорщина не хоче "щоб стосунки між Європою та Китаєм отруїлися".
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"Ми сприймаємо Китай не як ризик, а як країну, з якою співпраця дає нам величезні можливості", - додав Петер Сіярто.
Зокрема, як наголосив голова МЗС Угорщини, "європейська автомобільна промисловість не може успішно перейти в еру електрики без участі китайських компаній-постачальників".
- Нагадаємо, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
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