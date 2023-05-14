Так вважає експосол України в Китаї та співголова Українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин.

Литвин зазначив, що Лі Хуей досвідчений дипломат та вважає його достойним представником для цієї дипломатичної місії. Експосол заявив, що Китай би не відправив на переговори людину, яка не готова слухати українську сторону.

"Те, що міститься у мирному плані Китаю, багато в чому нас не влаштовує. Це не означає, що не треба вести перемовини з представником КНР — так дипломатія не робиться. Ми будемо говорити, що треба нам. Не буває так, що одна сторона каже "ні" і все закінчується. Я особисто знав пана Лі Хуея, коли він був директором департаменту Європи та Центральної Азії. Ми з ним провели багато зустрічей та переговорів, і я можу сказати — це розумна людина, досвідчений дипломат. Китай не надсилатиме на такі вважливі переговори людину, яка знає тільки свою позицію і не слухає інших. Він не такий абсолютно, і я вважаю, виклавши наше бачення того, як має відбуватися припинення вторгнення, виведення військ РФ, повернення дітей та громадян, що були силою вивезені на територію Росії, репарації та багато іншого, він має це вислухати і донести до голови КНР. І тільки з цими показниками, що хочеться, а що має бути, їхати в інші країни та узгоджувати, як всі інші будуть діяти", - каже Литвин.