Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Сіярто заслужив орден від Путіна
OPINION

Сіярто заслужив орден від Путіна

Віктор Каспрук
1 лютого, 2023 середа
14:01
Погляд Віктор Каспрук

Угорський міністр закордонних справ відверто виступає у ролі адвоката Російської Федерації, подаючи ситуацію таким чином, що нібито  це Україна ухиляється від "миру"

Міністр закордонних справ Петер Сіярто,  перебуваючи в Нью-Йорку, заявив – ми ні з ким не воюємо. Угорщина ні з ким не воює, угорський народ прийняв чітке рішення, що хоче триматися осторонь конфлікту в Україні, підкреслив очільник угорського МЗС, відповідаючи на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок. Яку вона  зробила в середу на Парламентській асамблеї Ради Європи, назвавши вкрай важливим, щоб "ми діяли разом і не звинувачували один одного в Європі, тому що ми не в війні один з одним, але з Росією".

Очевидно, що це Європа перебуває у стані війни з Росією, а зовсім не Віктор Орбан і його вірний "зовнішньополітичний Санчо Панса" – Петер Сіярто. Навпаки, орбанівська Угорщина на сьогодні є ледве не союзником Росії й Путіна, хоча з усіх сил намагається переконати всіх, що вона нібито нейтральна держава, і зовсім ні в чому не зацікавлена.

Орбанівська Угорщина на сьогодні є ледве не союзником Росії й Путіна, хоча з усіх сил намагається переконати всіх, що вона нібито нейтральна держава, і зовсім ні в чому не зацікавлена

Подвійна геополітична мораль угорського вищого керівництва, дозволяє їм робити одне, а проголошувати публічно зовсім інше. Удавати, як це сказав Петер Сіярто, "ми не втручаємося у справи інших країн".

Але як це не втручаємося? Хто роками блокує зближення України з НАТО та Європейським союзом, гальмував отримання фінансової допомоги від ЄС, не дозволяє через свою територію постачати зброю до Української держави й відмовився надавати військову допомогу українцям, хоча це зараз роблять усі інші країни Північноатлантичного альянсу. І це ще далеко не повний список того, що офіційний Будапешт робить у запалі своєї "нейтральності".

Читайте також: Орбан заздрить Путіну

Сіярто підкреслив, що "ми ні з ким не воюємо, ми не хочемо ні з ким воювати, ми хочемо бути осторонь цієї війни, найважливіше для нас – безпека Угорщини та угорського народу". "Це не наша війна!".

Хто роками блокує зближення України з НАТО та Європейським союзом, гальмував отримання фінансової допомоги від ЄС, не дозволяє через свою територію постачати зброю до Української держави й відмовився надавати військову допомогу українцям, хоча це зараз роблять усі інші країни Північноатлантичного альянсу

Позиція дуже цікава, коли в сусідній державі Україні вже скоро буде рік, як відбувається найжорстокіша і найкривавіша війна, можливо, за всю історію людства, а Сіярто, як і його шеф Орбан, "ні з ким не воює", бо це, мовляв, "не їхня війна".

Та немає ніякої безпеки для "Угорщини та угорського народу", коли поруч з вами терористична Росія намагається знищити державність вашої сусідки України, а ви, відвернувши свої голови в бік, удаєте, що впритул не бачите тих звірств, які Російська Федерація творить на українських територіях.

Читайте також: Токсичне гопництво. Чому Орбан мавпує Путіна

Адже це приблизно так, якби ви побачили, коли когось намагається вбити на вулиці озброєний ножем бандит, а ви переходите на інший бік вулиці, роблячи вигляд, що вас це абсолютно не стосується. Але як стосується, адже Україна є невіддільною частиною Європи, і її безпека важлива для Європейського контенту, як і ваша.

Пояснити таку проросійську та антиукраїнську політику Угорщини можна тільки одним. Понад 10 років тому, Путін, який вже давно виношував плани знищення України як держави, таємно запропонував кожному окремо з вищих очільників Польщі, Угорщини й Румунії розділити українські території між собою. Про цю розмову з Путіним свого часу повідомив колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Всі відмовилися, і з усіх подальших дій Угорщини випливає, що погодився лише прем’єр Віктор Орбан. Який виношує неприховані плани приєднати до Угорщини українське Закарпаття, не дивлячись на те, що там українське населення за чисельністю в багато разів переважає угорську меншину.

Понад 10 років тому, Путін, який вже давно виношував плани знищення України як держави, таємно запропонував кожному окремо з вищих очільників Польщі, Угорщини й Румунії розділити українські території між собою. Про цю розмову з Путіним свого часу повідомив колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Петер Сіярто так хоче переконати демократичний світ в непричетності Угорщини до війни Росії в Україні, що як політичні мантри повторює, – "угорський народ не несе відповідальності за цю війну, угорський народ нічого не може вдіяти з початку цієї війни, угорський народ не хотів цієї війни".

Цікаво, якщо ви не хотіли цієї війни, то чому ж таким фанатичним завзяттям з 2017 року перекривали можливості засідання комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, свідомо роблячи це для того, щоб заблокувати просування України до Північноатлантичного альянсу?

Сіярто весь час повторюється, ніби хоче сам собі довести, що у цій ситуації Угорщина діє правильно. Підкреслюючи: "це не наша війна, і угорський народ прийняв чітке рішення на парламентських виборах минулого року, коли ясно дав зрозуміти, що зараз найважливіше, щоб ми не брали участь у цій війні".

Ну добре, ви зайняли позицію, яку Москва вимагає від інших країн, не втручатися. І керівник МЗС визначає головну мотивацію всіх рішень свого уряду щодо України потребою  "наполягати на мирних переговорах і припиненні вогню, не постачати зброю".

Читайте також: Росію слід жорстоко покарати за геноцид українців

Що абсолютно тотожно бажанням Путіна оголосити "перемир’я" і "припинення вогню", та зафіксувати ситуацію на тому рівні, коли усі окуповані Російською Федерацією українські землі залишаються під контролем Кремля. А Орбан й так від початку війни не збирався допомагати Україні зброєю. Так про що тут взагалі можна говорити?

Фактично Петер Сіярто повторює усі пропагандистські тези Москви, з яких чітко випливає, що хоча Угорщина виступає "за територіальну цілісність і суверенітет України… водночас ми чітко даємо зрозуміти, що ми вважаємо, що вирішенням поточної ситуації є мир".

Тобто для того, щоб Росія більше не роздирала Україну та українців, потрібен "мир" за будь-яку ціну. І це саме те, чого добивається Путін – "миру" на своїх умовах. Для того, щоб перегрупуватися, відновити свою військову силу і знову напасти на Україну.

За дорученням Віктора Орбана, Петер Сіярто відверто виступає у ролі адвоката Російської Федерації, подаючи ситуацію таким чином, що нібито  це Україна ухиляється від "миру", а от Угорщина хоче миру і саме тому вона відмовилася постачати українцям зброю, вважаючи, що це наблизить "мир" з Росією

За дорученням Віктора Орбана, Петер Сіярто відверто виступає у ролі адвоката Російської Федерації, подаючи ситуацію таким чином, що нібито  це Україна ухиляється від "миру", а от Угорщина хоче миру і саме тому вона відмовилася постачати українцям зброю, вважаючи, що це наблизить "мир" з Росією.

Читайте також: Турул і Тризуб

Тут проглядається не тільки падіння дипломатичних стандартів з боку угорського міністерства закордонних справ. А й те, що Петер Сіярто рішуче захищає інтереси Москви, видаючи це за інтереси самої Угорщини.

І як тут не пригадати, що за декілька місяців до початку війни Росії в Україні, в листопаді 2021 року, Путін нагородив главу МЗС Угорщини Сіярто орденом Дружби за внесок у відносини двох держав.

Звісно, що поки що Москва не може надати ні Орбану, ні Сіярто звання Героя Російської Федерації. Проте ніяк не можна виключати, що після такої шаленої пропаганди угорського "нейтралітету", орбанівський міністр Петер Сіярто все-таки отримає від Путіна ще один орден Дружби, орден дружби з терористичною Росією. Бо виглядає, що він на це вже давно заслужив.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Росія
Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
НАТО
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Роман Абрамович
31 січня, 2023 вiвторок
Російський олігарх Абрамович обіцяє передати Україні £2,3 млрд від продажу "Челсі", - The Telegraph
Володимир Путін
30 січня, 2023 понедiлок
Тяга Путіна до символізму, аби у лютому здійснити повторний наступ, може зіграти злий жарт з РФ, - військовий експерт Жданов
Лавров
31 січня, 2023 вiвторок
Лавров заявив, що отримав від голови МЗС Єгипту послання Блінкена щодо України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 42.57
    Продаж 43.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 лютого
14:40
збита ракета
Росіяни поцілили ракетою в приватне підприємство у Слов'янську
14:35
Кабмін звільнив керівництво Державної митниці
14:32
криптовалюти
Британія після краху FTX планує регулювати криптоіндустрію
14:31
Юрій Бойко та Дмитро Медведєв
Юрій Бойко. Що не так з Героєм України і найбільшим улюбленцем Путіна
14:29
Міністр оборони Олексій Резніков
Олексій Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін'юст, - ЗМІ
14:28
Ексклюзив
мобілізація
В Україні потрібно посилити мобілізаційні заходи для підготовки резервів, - офіцер ЗСУ Лапін
14:20
Оновлено
Ігор Коломойський
СБУ провела обшуки у Коломойського, колишнім топменеджерам Укртатнафти оголошено підозри у справі про розкрадання 40 млрд грн
14:19
Поблизу Києва лунатимуть вибухи: тренуватимуться сапери
14:02
комплекс "Іскандер"
Білорусь могла отримати дивізіон "Іскандерів", - "Білоруські Гаюн"
14:01
Ексклюзив
Джонсон, Байден, Шольц, Макрон
На Заході не хочуть, щоб бойові дії перейшли на територію РФ, - дипломат Єльченко
13:54
Московський Кремль
У Москві затримали громадянку США: вона вигулювала теля на Червоній площі
13:34
Ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн держкоштів
13:27
зима, сніг
Сніг та ожеледиця очікується в Україні 2 лютого: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:24
Ігор Насалик
Ексміністру енергетики Насалику повідомили про підозру, – ЗМІ
13:23
Інгріда Шимоніте
Прем'єрка Литви виступила за заміну російської мови як другої іноземної в школах
13:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за період 26 – 31 січня. Бої за Бахмут: окупанти йдуть на перерізання логістичних артерій 
13:07
Розгляд апеляції у справі мера Атрошенка
Львівський апеляційний суд заборонив Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року
13:05
Дмитро Пєсков
У Кремлі прокоментували можливе постачання Україні американських ракет більшої дальності
13:00
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує в Чорному морі 13 кораблів: 3 з них є ракетоносіями "калібрів"
12:48
Оновлено
До в.о. податкової інспекції Києва прийшли з обшуками: викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення
12:42
Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС: знайдено схрон із вибухівкою
12:34
Давид Арахамія
Арахамія анонсував звільнення усього керівництва митниці
12:13
У Мелітополі горіла база окупантів, - Федоров
12:04
Кейлор Навас
Триразовий переможець Ліги чемпіонів залишив ПСЖ заради англійського клубу
12:03
OPINION
Ростислав Павленко
"Світ без Росії" зі сміливої мрії перетворюється на буденність
12:01
генпрокуратура
У справі про закупівлі харчів для солдатів за завищеними цінами оголосили три підозри, - ЗМІ
12:00
Японія
Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України: їх спрямують на відбудову критичної інфраструктури
11:47
Правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів п'яних вечірок у Києві, де кривдили та принижували дівчат
11:42
Оголошено збір на Starlink
11:41
Президент Австрії Александер ван дер Беллен (в центрі)
До України прибули президент Австрії та віцеспікерка бундестагу Німеччини
11:25
Арсен Аваков
В ексголови МВС Арсена Авакова пройшли обшуки
11:18
відключення електроенергії
Укренерго: В енергосистемі України є значний дефіцит, однак перевищень лімітів поки не зафіксовано
11:09
Ексклюзив
Володимир Путін
Владу в Росії можна змінити тільки після повної капітуляції путінського режиму, - аналітик Тишкевич
10:59
Петр Павел з дружиною
Новообраний президент Чехії заявив, що Україна достойна стати членом НАТО після завершення війни
10:44
Петр Павел
Обраний президент Чехії Павел не бачить альтернативи військовій підтримці України
10:32
В’ячеслав Богуслаєв
Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва викрили й на фінансуванні терористів "ДНР"
10:26
Зеленський та Дуда, Львів 11.01.23
Дуда розповів, в якому місті порадив Зеленському приймати капітуляцію Росії
10:07
Ексклюзив
Ізюм
Використання "мін-пелюсток" є провокацією РФ, - заступник мера Ізюма про звинувачення ЗСУ в застосуванні заборонених боєприпасів
10:07
OPINION
Михайло Жернаков
Реформу КСУ, а з нею і євроінтеграцію, може бути врятовано
10:00
долар
Курс валют на 1 лютого: що з доларом та євро в обмінниках
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV