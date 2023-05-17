Про це на брифінгу у Відні 17 травня сказав голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає Bloomberg.

"Справедливо сказати, що з нас вистачить", – сказав він і перелічив три причини, які стали основою для рішення Угорщини.

Серед них рішення України додати OTP Bank Nyrt. , найбільшого кредитора Угорщини, до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії.

Сіярто також заявив, що Україна нібито обмежує права на освіту етнічних угорців на Закарпатті. Наостанок він вказав на повідомлення Washington Post, згідно з яким президент Володимир Зеленський нібито говорив про підрив трубопроводу "Дружба", який постачає нафту з Росії в Угорщину через Україну.

"Я хочу чітко пояснити, що поки Україна тримає OTP у своєму списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, які вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу та його держав-членів", — сказав Сійярто.

"Те саме стосується санкцій", – додав він.