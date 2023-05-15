Угорщина заявила про підтримку "мирного плану" Китаю щодо України: будемо тісно співпрацювати в цьому напрямку
Угорщина підтримує "мирний план" Китаю щодо завершення війни в Україні й готова співпрацювати в цьому напрямку, аби "посилювати голос табору миру"
Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Китаю.
"У світі, а особливо в трансатлантичному світі, риторика війни є надзвичайно гучною. Ми повинні постійно посилювати голос табору миру, щоби чітко дати зрозуміти, що світова більшість справді виступає за мир. І Китай, безумовно, відіграє ключову роль у посиленні голосу табору миру", - сказав він.
За словами дипломата, Угорщина готова співпрацювати з Китаєм, аби наблизити мирні переговори між РФ та Україною.
"Ми цінуємо зусилля Китаю щодо миру в минулому, ми цінуємо мирний план, який Китай виклав на розгляд", - заявив Сіярто.
- Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.53Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе