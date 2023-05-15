Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Китаю.

"У світі, а особливо в трансатлантичному світі, риторика війни є надзвичайно гучною. Ми повинні постійно посилювати голос табору миру, щоби чітко дати зрозуміти, що світова більшість справді виступає за мир. І Китай, безумовно, відіграє ключову роль у посиленні голосу табору миру", - сказав він.

За словами дипломата, Угорщина готова співпрацювати з Китаєм, аби наблизити мирні переговори між РФ та Україною.

"Ми цінуємо зусилля Китаю щодо миру в минулому, ми цінуємо мирний план, який Китай виклав на розгляд", - заявив Сіярто.