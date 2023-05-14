Зеленський відреагував на публікацію WP про "свою пропозицію" захопити прикордонні села РФ
Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру захоплювати російську територію та займається винятково деокупацією власної землі
Про це президент України розповів на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Еспресо.TV.
Таким чином Володимир Зеленський прокоментував публікацію американського видання The Washington Post, яке із посиланням на оприлюднені в мережі таємні документи розвідки США, написало, що Зеленський нібито пропонував окупувати прикордонні російські села та підірвати нафтопровід "Дружба", аби зміцнити позиції при майбутніх переговорах з РФ.
"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, немає на це сил та зайвої зброї. Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій, щодо деокупації, згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою Конституцією. Суто нашої, української, всім світом визнаної території", - сказав Зеленський.
- 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.
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