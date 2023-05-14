Про це президент України розповів на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Еспресо.TV.

Таким чином Володимир Зеленський прокоментував публікацію американського видання The Washington Post, яке із посиланням на оприлюднені в мережі таємні документи розвідки США, написало, що Зеленський нібито пропонував окупувати прикордонні російські села та підірвати нафтопровід "Дружба", аби зміцнити позиції при майбутніх переговорах з РФ.

"Що стосується атак російської території, то ми не атакуємо російську територію, ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені. У нас немає на це часу, немає на це сил та зайвої зброї. Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій, щодо деокупації, згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою Конституцією. Суто нашої, української, всім світом визнаної території", - сказав Зеленський.