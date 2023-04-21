Скасовують бронювання, продають нерухомість і виїжджають: в Криму зростає невдоволення через мобілізацію, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму через високі темпи мобілізації російської армії зростає невдоволення населення. Зафіксували скасовування бронювань готелів, продаж нерухомості
Про це інформує Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому півострові Крим зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії", - пише відомство.
Повідомляється, що в Криму значно збільшилась кількість осіб, які виїжджають до Росії нічними та резервними потягами.
На півострові активно почали продавати нерухомість та скасовувати бронювання в готелях для літнього відпочинку.
Також збільшується кількість жителів тимчасово окупованого Криму, які висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів "спеціальної воєнної операції".
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