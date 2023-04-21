Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії", - пише відомство.

Повідомляється, що в Криму значно збільшилась кількість осіб, які виїжджають до Росії нічними та резервними потягами.

На півострові активно почали продавати нерухомість та скасовувати бронювання в готелях для літнього відпочинку.

Також збільшується кількість жителів тимчасово окупованого Криму, які висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів "спеціальної воєнної операції".

Рашисти посилили "боротьбу з екстремізмом" на півострові.