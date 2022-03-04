"Сказали, будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допитала окупанта, який виявився українським військовим-зрадником
Служба безпеки України допитала чергового російського окупанти, який виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим", - зазначили в СБУ.
При цьому Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.
"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними", - наголосили правоохоронці.
- Нагадаємо, СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника.
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