"Сказали, будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допитала окупанта, який виявився українським військовим-зрадником

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.





"24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим", - зазначили в СБУ.



При цьому Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.

"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника.

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