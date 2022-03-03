"Нехай в***ть цю вишку": СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника

Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.



За даними правоохоронців, зловмисник надав ворогові відомості для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.



В СБУ нагадали, що у результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.



"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві росіяни вцілили в телевежу, внаслідок чого п'ятеро людей загинули.

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