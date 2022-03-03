"Нехай в***ть цю вишку": СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника
Чоловік надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів
Служба безпеки України затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
За даними правоохоронців, зловмисник надав ворогові відомості для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
В СБУ нагадали, що у результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.
"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - наголосили у відомстві.
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Нагадаємо, у Києві росіяни вцілили в телевежу, внаслідок чого п'ятеро людей загинули.
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