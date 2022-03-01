У Києві росіяни вцілили в телевежу: п'ять людей загинуло

Про це повідомляє Суспільне.



В районі Дорогожичів та Борщагівки та поруч з вишкою лунають вибухи. Один із ударів був по Бабиному Яру.



У Верховній Раді зазначили, що удар потрапив в апаратну мовника на телевишці.



"Тимчасово є проблеми з телетрансляцією. Найближчим часом буде включено резервне мовлення", - йдеться у повідомленні.



В Суспільному повідомили, що регіональні телеканали мовника працюють в звичному режимі.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під обстріл також потрапила територія, на якій розташовано меморіальний комплекс Бабин Яр.



"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", - написав він у Facebook.



Мер міста Віталій Кличко повідомив, що телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет.



"Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі", - написав він.



Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.



"На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив він.



В ДСНС у коментарі Суспільному повідомили, що унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.



Також п'ятеро людей отримали поранення.



"Травмованих забрала швидка, ще до приїзду ДСНС. Пожежа локалізована, рятувальники працюють", - повідомила Суспільному речниця управління Світлана Водолага.







