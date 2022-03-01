У Києві росіяни вцілили в телевежу: п'ять людей загинуло
Росія атакувала Київську телевежу
Про це повідомляє Суспільне.
В районі Дорогожичів та Борщагівки та поруч з вишкою лунають вибухи. Один із ударів був по Бабиному Яру.
У Верховній Раді зазначили, що удар потрапив в апаратну мовника на телевишці.
"Тимчасово є проблеми з телетрансляцією. Найближчим часом буде включено резервне мовлення", - йдеться у повідомленні.
В Суспільному повідомили, що регіональні телеканали мовника працюють в звичному режимі.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під обстріл також потрапила територія, на якій розташовано меморіальний комплекс Бабин Яр.
"Ці нелюди вбивають жертв Холокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну", - написав він у Facebook.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет.
"Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі", - написав він.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.
"На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", - повідомив він.
В ДСНС у коментарі Суспільному повідомили, що унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.
Також п'ятеро людей отримали поранення.
"Травмованих забрала швидка, ще до приїзду ДСНС. Пожежа локалізована, рятувальники працюють", - повідомила Суспільному речниця управління Світлана Водолага.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.58
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе