"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити", - Чубаров про Путіна
Міжнародне співтовариство має подбати про те, щоб не допустити застосування керівником РФ Володимиром Путіним ядерної зброї. Самого ж Путіна слід "усунути"
З такою заявою очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виступив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Щодо ядерної зброї. Якщо піддатися на цей шантаж, постає питання: а якими будуть наступні ультиматуми, на які світ має піддатися, щоб уникнути ядерної війни? У тому й відповідальність міжнародного співтовариства, щоб нікому ніколи не кортіло шантажувати світ ядерною зброєю. І починати це треба з Москви та з Путіна. Воно має знайти механізми, щоб унеможливити такий напад, якщо цей скажений собака відв'яжеться. Ну і подумати, як усунути цього скаженого собаку", - зазначив політик.
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Персонально Володимира Путіна та його політичний режим очільник Меджлісу порівнює зі "скаженими собаками".
"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити, щоб вони не заразили інших, у тому числі людей. З боку Росії та Путіна перейдено всі можливі лінії, і повернення обличчя вже неможливе", - наголосив Рефат Чубаров.
- Як вже повідомлялося, знищення Керченського мосту Рефат Чубаров називає "військовою необхідністю".
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