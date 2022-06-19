"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити", - Чубаров про Путіна

З такою заявою очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виступив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Щодо ядерної зброї. Якщо піддатися на цей шантаж, постає питання: а якими будуть наступні ультиматуми, на які світ має піддатися, щоб уникнути ядерної війни? У тому й відповідальність міжнародного співтовариства, щоб нікому ніколи не кортіло шантажувати світ ядерною зброєю. І починати це треба з Москви та з Путіна. Воно має знайти механізми, щоб унеможливити такий напад, якщо цей скажений собака відв'яжеться. Ну і подумати, як усунути цього скаженого собаку", - зазначив політик.

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Персонально Володимира Путіна та його політичний режим очільник Меджлісу порівнює зі "скаженими собаками".

"Скажених собак неможливо вилікувати. Їх слід вбити, щоб вони не заразили інших, у тому числі людей. З боку Росії та Путіна перейдено всі можливі лінії, і повернення обличчя вже неможливе", - наголосив Рефат Чубаров.

Як вже повідомлялося, знищення Керченського мосту Рефат Чубаров називає "військовою необхідністю".

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