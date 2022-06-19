Знищення Керченського мосту є військовою необхідністю, - Чубаров

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Те, що Керченський міст має бути знищено – у цьому жодного сумніву немає. Це обов'язкова умова, щоб наблизити визволення України загалом та Криму зокрема. Це військова необхідність", - зазначив він.

Також Чубаров вважає, що під час звільнення Криму від російських загарбників бойових дій на півострові не уникнути.

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"Скільки у звільненні Криму буде військових дій – важко сказати, але їх не уникнути. Проте вони носитимуть характер знищення тих видів зброї, які безпосередньо загрожуватимуть звільненню Криму. Я маю на увазі ЗРК та військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Активних запеклих бойових дій на території самого півострова, як на мене, вдасться уникнути", - пояснив свою точку зору очільник Меджлісу.

Разом з тим, як наголосив Рефат Чубаров, він "не належить до тих людей, які вважають, що досягнення військових цілей виправдовує знищення цивільного населення – жодною мірою".

"Ми маємо зробити все, щоб домогтися відновлення територіальної цілісності української держави якомога меншими військовими діями. Але при цьому ми всі розуміємо, що Москва не піде добровільно.

Нагадаємо, 15 червня генерал ЗС Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, сказав, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

Наступного дня, 16 червня, українська військова спецслужба Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало технічну документацію Кримського мосту.

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