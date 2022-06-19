Знищення Керченського мосту є військовою необхідністю, - Чубаров
Задля відновлення суверенітету України на Кримському півострові споруджений окупантами Керченський міст необхідно знищити
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Те, що Керченський міст має бути знищено – у цьому жодного сумніву немає. Це обов'язкова умова, щоб наблизити визволення України загалом та Криму зокрема. Це військова необхідність", - зазначив він.
Також Чубаров вважає, що під час звільнення Криму від російських загарбників бойових дій на півострові не уникнути.
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"Скільки у звільненні Криму буде військових дій – важко сказати, але їх не уникнути. Проте вони носитимуть характер знищення тих видів зброї, які безпосередньо загрожуватимуть звільненню Криму. Я маю на увазі ЗРК та військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Активних запеклих бойових дій на території самого півострова, як на мене, вдасться уникнути", - пояснив свою точку зору очільник Меджлісу.
Разом з тим, як наголосив Рефат Чубаров, він "не належить до тих людей, які вважають, що досягнення військових цілей виправдовує знищення цивільного населення – жодною мірою".
"Ми маємо зробити все, щоб домогтися відновлення територіальної цілісності української держави якомога меншими військовими діями. Але при цьому ми всі розуміємо, що Москва не піде добровільно.
- Нагадаємо, 15 червня генерал ЗС Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, сказав, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.
- Наступного дня, 16 червня, українська військова спецслужба Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало технічну документацію Кримського мосту.
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