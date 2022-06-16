Розвідка опублікувала технічну документацію Кримського мосту

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в telegram.

Документи містять докладну інформацію про опори мосту, всю інфраструктуру комплексу, дорожнє покриття та рельєф місцевості.

"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку Кримського мосту. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Документ доступний для загального ознайомлення та вивчення за посиланням.

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21 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить.

15 червня генерал Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, сказав, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

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