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"Схеми": родина нардепа від ОПЗЖ Шуфрича придбала в окупованому Криму нерухомість за законами РФ

18 лютого, 2022 п'ятниця
10:19
Суспільство Нестор Шуфрич

Журналісти проєкту "Схеми" виявили у нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Нестора Шуфрича зареєстроване за російськими законами нерухоме майно в окупованому Криму

Про це йдеться у розслідуванні "Шуфрич, Крим, визнання законів РФ?".

За даними журналістів, родина Шуфричів у 2019 році зареєструвала маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму.

Крім того, родина Шуфричів купувала нерухомість в цій місцевості після початку окупації, посвідчуючи угоди лише за російськими законами.

При цьому сам Шуфрич підтвердив, що його сім'я володіє нерухомістю в окупованому Криму.

Розслідувачі з'ясували, що незадовго до окупації півострова Росією родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря поруч із маєтком Медведчука у селищі Сімеїз. Цю територію раніше передали у приватну власність нібито для будівництва профілакторію для спортсменів "Динамо-Київ", проте згодом вона опинилась у розпорядженні Медведчука. На території є приватизований пляж, що суперечить українському закону.

В угоді купівлі-продажу об'єкт оформили як власність української компанії "Авто бізнес груп", заснованої батьком Шуфрича та його помічником. Водночас в українському реєстрі нерухомого майна об'єкт досі значиться власністю української фірми.

Об'єкт досі не добудований, але у 2021 році на ньому з'явилась охорона і табличка з написом "приватна власність".



За даними "Схем", російському реєстрі нерухомості цей маєток ы кілька земельних ділянок, які він займає, з 2019 року значаться як власність зареєстрованої у Москві компанії "Естейт холдинг груп". При цьому засновники цієї фірми - батько депутата Нестора Шуфрича Іван та помічник нардепа Віктор Сидорук.

Журналісти зазначають, що нерухомість оформили на російську фірму не відкрито, а через схему, яку складніше простежити.

Так, українська "Авто бізнес груп" заснувала російську "Естейт холдинг груп" і внесла кримську нерухомість як частку в статутний капітал. У цей період капітал "Естейт холдинг груп" збільшився до кількох сотень мільйонів рублів, а органи влади РФ записали право власності російської фірми Шуфричів на цю нерухомість у держреєстри.

За даними журналістів, родина Шуфричів не тільки оформила за російськими законами нерухомість, яку мала до анексії, але й придбала в Криму за російськими законами ще більше майна - землю навколо недобудованого маєтку.

У 2017 році ексдепутат Сімеїзської селищної ради Тімур Шемшедінов у статусі співзасновника "Естейт холдинг груп" вніс на баланс фірми двоповерховий літній будиночок та дві земельні ділянки біля пляжу сумарною площею у 25 соток і за кілька місяців вийшов зі складу засновників компанії. У кінцевих бенефіціарах фірми залишились лише батько Нестора Шуфрича та помічник народного депутата. Після цього російські органи влади також записали про право власності російської фірми Шуфричів на цю кримську землю в держреєстри РФ.

Водночас в українському кадастрі ця земля досі записана на попереднього власника - тобто, угоду не посвідчили в Україні і не провели за українськими законами.

Шуфрич у коментарі журналістам підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але відмовився говорити про її реєстрацію в РФ.

При цьому нардеп заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами нібито "дозволено українськими законами".

"Це дозволено українським законом. І це нормально. Ви не знаєте? В 2019 році було прийнято 2 спеціальних закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АРК український, тимчасово діяти за тими правилами, які були встановлені російською стороною", - сказав Шуфрич.

Проте опитані журналістами правознавці та представники профільних органів державної влади України заперечили, що такі закони колись ухвалювали.

"Мені невідомо, про які закони може йтися і про які конкретно закони, прийняті в 2019 році, - тим більше. Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ на порушення і українського законодавства і норм міжнародного права створила на цих територіях, і ми не визнаємо будь-які акти, рішення і документи, які ці так звані органи окупаційні продукують, виносять, або якими змінюють певні правовідносини на цій окупованій території", - сказала перша заступниця постійного представника президента України в АР Крим Дар'я Свиридова.

Помічник нардепа Віктор Сидорук відмовився коментувати зазначені угоди, пообіцявши, що з цього питання з журналістами зв'яжуться його юристи. Крім того, "Схеми" запитали коментар у Тімура Шемшедінова, проте відповіді до публікації матеріалу не отримали.

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нерухомість
Нестор Шуфрич
окуповані території
Схеми
анексія Криму
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